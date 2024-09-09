По Мурманской области ожидается переменная облачность

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием двух барических образований – многоцентровой циклонической депрессии, занимающей Гренландское, Норвежское и Баренцево моря, и обширного антициклона над Европейской частью России. Характер погоды в Мурманской области не изменится.

Сегодня, 9 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, местами +2+7°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

9 сентября в Кольском, Печенгском, Ловозерском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.