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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.24 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха днём составит +1+6°.

9-10 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активной циклонической депрессии, охватывающей Скандинавию, Норвежское и Балтийское моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, 10 октября временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.

Сегодня, 8 октября, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер ночью западный, днём юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.

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