По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается жаркая погода, столбики термометров на большей части нашего региона поднимутся выше отметки +25 градусов, в отдельных районах до +30+32 градусов.

Сегодня, 9 августа, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, на востоке области +8+13°, днём +23+28°, местами +30+32°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

По 9 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение об опасном явлении

По 10 августа в дневные часы по Мурманской области и в Мурманске ожидается сильная жара при температуре воздуха +30+32°.