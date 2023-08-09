Мурманская область. Арктика (16+)09.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается жаркая погода, столбики термометров на большей части нашего региона поднимутся выше отметки +25 градусов, в отдельных районах до +30+32 градусов.
Сегодня, 9 августа, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, на востоке области +8+13°, днём +23+28°, местами +30+32°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
По 9 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Предупреждение об опасном явлении
По 10 августа в дневные часы по Мурманской области и в Мурманске ожидается сильная жара при температуре воздуха +30+32°.
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