Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня по Мурманской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +6+11°.

В Мурманске 11 апреля - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +7+9°.

Завтра, 12 апреля, по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-западный слабый. Без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, местами -6-11°, днём +7+12°. Ночью и утром местами гололедица.

12 апреля в Мурманске - ветер юго-западный слабый. Без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +7+9°.

13 апреля в нашем регионе прогнозируется ветер юго-западный слабый. Без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, в отдельных районах до -8°, днём +7+12°. Ночью и утром местами гололедица.

13 апреля в Мурманске - ветер юго-западный слабый. Без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +8+10°.