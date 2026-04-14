Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять область повышенного атмосферного давления. Над территорией региона будут располагаться тёплые воздушные массы. Ожидается малооблачная погода, без осадков, с преимущественно слабыми ветрами южного направления.

Сегодня, 14 апреля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный днём умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

15 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный слабый, днём местами умеренный. Без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, местами до -8°, днём +8+13°. Ночью местами гололедица.

15 апреля в Мурманске - ветер юго-западный ночью слабый днём умеренный. Без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +10+12°.

16 апреля в нашем регионе ожидается ветер юго-западный слабый, днём местами умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, местами до -8°, днём +8+13°. Ночью местами гололедица.

16 апреля в областном центре - ветер юго-западный слабый, днём временами умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +9+11°.