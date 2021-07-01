По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия глубокого циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°, 3 июля на крайнем севере области +14+17°.

Сегодня, 1 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +18+23°.