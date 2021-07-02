По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия глубокого циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°, 3 июля на крайнем севере области +14+17°.

Сегодня, 2 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днём северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +21+26°, на крайнем севере +14+19°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности: в районе г.Мурманска, г.Мончегорска, г.Апатиты, на юге Кольского, Печенгского, Кандалакшского районов, на западе Ловозерского района.