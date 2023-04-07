По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием юго-восточной, южной периферии циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах небольшие осадки.

Сегодня, 7 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях -5-10°, днём +4+9°. Ночью гололедица.