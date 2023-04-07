Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием юго-восточной, южной периферии циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах небольшие осадки.
Сегодня, 7 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях -5-10°, днём +4+9°. Ночью гололедица.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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