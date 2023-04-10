Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 10 апреля на Кольский полуостров с севера Скандинавии распространится область повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +2+9°.
Сегодня, 10 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём +5+10°. Ночью гололедица, местами сильная.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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