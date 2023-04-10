По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 апреля на Кольский полуостров с севера Скандинавии распространится область повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +2+9°.

Сегодня, 10 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём +5+10°. Ночью гололедица, местами сильная.