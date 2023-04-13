По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 апреля Мурманская область будет находиться под влиянием Арктического антициклона, смещающегося с районов Баренцева моря в южном направлении. Ветер повернёт к юго-западному направлению и на Кольский полуостров начнут постепенно поступать относительно тёплые воздушные массы.

13 апреля в дневные часы температура воздуха по Мурманской области ещё будет колебаться между отметками от -1 до +4 градусов, 14 апреля воздух уже прогреется до +3+8 градусов, 15 апреля до +5+10 градусов, однако в ночные часы сохранится отрицательная температура воздуха, в отдельных районах столбики термометров опустятся до отметок -12-17 градусов.

Сегодня, 13 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, на востоке области -12-17°, днём от -1 до +4°. Ночью местами гололедица.