Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 16 мая по Мурманской области сохранится тёплая погода, обусловленная влиянием западной периферии антициклона: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +17+22°.
17 мая ожидается увеличение количества осадков, временами дождь, днём в отдельных районах возможна гроза, температура воздуха днём составит +13+18°.
18 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Балтийского моря: ожидается дождь, местами сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 16 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7 +12°, местами от 0 до +5°, днём +17+22°.
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Алина
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