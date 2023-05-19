По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 мая ожидается смещение циклонов с Северной Атлантики в Гренландское и Баренцево моря, а Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области в этот период ожидается местами небольшой дождь, ночью 19 мая с мокрым снегом. Преобладающая температура воздуха составит 19 мая ночью от -2 до +3°, днём +11+16°, 20 мая ночью +2+8°, днём +17+22°.

Сегодня, 19 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +11+16°.

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С начала второй декады мая весеннее половодье вступило в активную фазу развития. На реках формируются пики половодья, интенсивность роста уровней составляет 3-84 см в сутки.

По состоянию на 17 мая на большинстве рек области отмечалось чисто или редкий ледоход. На озёрах и водохранилищах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, на Княжегубском, Нижне-Туломском водохранилищах в районе поста в пределах видимости – чисто.

Выход на лед опасен!