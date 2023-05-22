По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет юго-восточная периферия обширной циклонической депрессии. 22 мая в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 22 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +19+24°, на крайнем севере области +12+17°.

В нашем регионе наступает полярный день. Он продлится 62 дня - до 22 июля. В это время солнце не опускается за горизонт. Во время полярного дня на протяжении каждых суток солнце описывает круг вдоль линии горизонта.

Даты наступления полярного дня и его продолжительность в городах Мурманской области отличаются и зависят от географической широты. Например, продолжительность полярного дня в Видяево, Заполярном и Никеле с 19 мая по 23 июля. В Мончегорске и Ловозере с 26 мая по 16 июля. В Апатитах и Кировске полярный день длится с 29 мая по 13 июля. В Кандалакше с 31 мая по 11 июля.

Оповещение о высокой пожарной опасности

22-24 мая по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, на западе Терского района и 24 мая на юге Кольского района - V региональный класс пожарной опасности.