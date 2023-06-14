Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, 15 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +17+22°, 15 июня на севере области +11+15°.
16 июня на Баренцево море распространиться антициклон: в нашем регионе ожидается северный ветер, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 14 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +17+22°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
13-16 июня 2023 года по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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