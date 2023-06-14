По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, 15 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +17+22°, 15 июня на севере области +11+15°.

16 июня на Баренцево море распространиться антициклон: в нашем регионе ожидается северный ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 14 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

13-16 июня 2023 года по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.