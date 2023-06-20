По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море.

По Мурманской области 21 июня пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 20 и 21 июня +17+22°, 20 июня на востоке области +12+17°; 22 июня +20+25°.

Сегодня, 20 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, на востоке области местами заморозки до -2°, днём +17+22°, на востоке +12+17°.