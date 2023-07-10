По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем: местами пройдёт небольшой дождь.

10 июля погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до + 12+17°.

Сегодня, 10 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +17+22°, на востоке области +12+17°.