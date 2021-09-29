По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в тёплой воздушной массе под влиянием северной периферии антициклона с центром над Ленинградской областью. В этот период в нашем регионе существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, В дневные часы преобладающая температура воздуха: 29 сентября +10+15°, 30 сентября +7+12°.

Сегодня, 29 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, местами до -2°, днём +10+15°.