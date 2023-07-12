По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 12 июля +22+27°, 13 июля +18+23°.

Сегодня, 12 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, местами до +18°, днём +23+28°.