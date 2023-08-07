Мурманская область. Арктика (16+)07.08.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами грозы. 7 августа ожидается постепенное повышение атмосферного давления: осадки будут носить локальный характер.
Сегодня, 7 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +18+23°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
По 7 августа на северо-востоке Кольского района и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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