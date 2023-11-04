По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 ноября погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит в ночные часы -8-13° при прояснениях -14-19°, днём -4-9°.

5 ноября наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, ночью местами порывистый ветер, температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от +1 до -4°.

6 ноября сохранится тёплая с осадками погода, 7 ноября ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Сегодня, 4 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснении до -19°, днём -4-9°. Гололедица.