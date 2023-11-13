По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся на Карское море. На Кольский полуостров распространится антициклон: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

Сегодня, 13 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый переменный, днём на юге области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -5-10°. Гололедица.