По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области днём 7 июня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +17+22°.

8 июня ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха днём +12+17°, на юго-западе области до +23°.

Сегодня, 7 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, на востоке области +2 +7°, днём +15 +20°, местами до +25°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

7-8 июня на северо-западе Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

7-8 июня в районе Мурманска ожидается V региональный класс пожарной опасности.