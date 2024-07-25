Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 25 июля в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы составит: на севере области +20+25°, на юге +24+29°.
Сегодня, 25 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер на севере области северо-восточный, на юге юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +13+18°, на востоке +6+11°, днём +24+29°, на севере местами +20+25°.
Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
25-26 июля в Кандалакшском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
25-28 июля на большей части Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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