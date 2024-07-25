По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 25 июля в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы составит: на севере области +20+25°, на юге +24+29°.

Сегодня, 25 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер на севере области северо-восточный, на юге юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +13+18°, на востоке +6+11°, днём +24+29°, на севере местами +20+25°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

25-26 июля в Кандалакшском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

25-28 июля на большей части Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.