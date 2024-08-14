По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в перемычке повышенного атмосферного давления между двумя обширными циклонами – над Атлантикой и над Уральскими горами. Погода в нашем регионе останется тёплой и преимущественно сухой.

Сегодня, 14 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8-13°, местами +3+8°, днём +20+25°, на востоке +15+20º.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

14-16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.