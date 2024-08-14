Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в перемычке повышенного атмосферного давления между двумя обширными циклонами – над Атлантикой и над Уральскими горами. Погода в нашем регионе останется тёплой и преимущественно сухой.
Сегодня, 14 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8-13°, местами +3+8°, днём +20+25°, на востоке +15+20º.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
14-16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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