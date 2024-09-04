По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии антициклона, занимающего север европейской части России. В тот период ожидается преимущественно сухая, тёплая погода.

Сегодня, 4 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

4-6 сентября на западе Ловозерского района Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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На реках Мурманской области сохраняется летняя межень.

Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 3-19 см, на реке Малая Белая выше на 13 см.

Температура воды на большинстве рек и водоёмов выше прошлогодней на 0,1-5,0°С и составляет 12-16°С, на горных реках – 6,3-7,2°С.