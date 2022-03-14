По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода.

Сегодня, 14 марта, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер слабый, днём до умеренного. Температура воздуха ночью -2 -7° при прояснениях до -12°, днём +1 +6°. Гололедица.