По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 октября погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, малоградиентное барическое поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит ночью от +1 до -4°, днём +4+9°.

4-5 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона. смещающегося с севера Норвежского моря. В этот период ожидаются временами осадки, 5 октября местами сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от -3 до +3°, днём +1+6°.

Сегодня, 3 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем +3+8°.

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На реках Мурманской области после выпавших осадков отмечается увеличение водности.

Уровни воды на большинстве выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 3-36 см, на реках Акким, Чудзъйок, Поной (с.Краснощелье), Варзуга, Умба и Монча — ниже на 2-27 см.

На 1 октября температура воды составляла 4,2-12°С, на горных реках – около 4,0°С.