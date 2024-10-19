Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 19 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона в Баренцевом море: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +5+10°.
20-21 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии с центрами в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный днём 21 октября, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+10°.
Сегодня, 19 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
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