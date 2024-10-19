По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона в Баренцевом море: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +5+10°.

20-21 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии с центрами в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области местами пройдёт дождь, наиболее интенсивный днём 21 октября, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+10°.

Сегодня, 19 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.