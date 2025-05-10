По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием южной части антициклона с центром над Баренцевым морем. В этот период по Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха составит от +3 до +9°.

12 мая - ветер юго-восточный, южный слабый. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от -4 до +3°, днём +10+15°.

Сегодня, 11 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +3+10°. Ночью местами гололедица.