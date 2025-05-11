Мурманская область. Арктика (16+)11.05.25 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием южной части антициклона с центром над Баренцевым морем. В этот период по Мурманской области существенных осадков не ожидается.
12 мая - ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1-6°, на северо-западе области от -1 до +4°, днём +10+15°.
13 мая - ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, на северо-западе области от -1 до +4°, днём +8+13°.
Сегодня, 11 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +7+12°. Ночью местами гололедица.
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