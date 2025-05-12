По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием южной части антициклона с центром над Баренцевым морем. По Мурманской области существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков.

13 мая - ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, на северо-западе области от -1 до +4°, днём +8+13°.

Сегодня, 12 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, на северо-западе от 0 до +5°, днём +10+15°, на востоке +5+10°. Ночью и утром местами гололедица.