По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием северо-западной, западной периферии циклона с центром над Республикой Коми, а 17 мая - восточной части антициклона над Норвежским морем. В этот период в наш регион с северным ветром будет поступать холодная воздушная масса с Баренцева моря, что будет способствовать постепенному понижению температуры воздуха.

17 мая - ветер северо-западный, северный умеренный. Местами небольшой дождь, на севере области с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.

18 мая - ветер северо-западный, западный слабый. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +5+10°.

Сегодня, 16 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +7+12°.