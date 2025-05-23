По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

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Татьяна

Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За