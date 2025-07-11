Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области, в основном, осадки не ожидаются, лишь днём 12 июля на западе области местами возможны кратковременные дожди.
Сегодня, 11 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, на востоке +4+9º, днём +20+25°, в Терском районе +15+20°.
12 июля - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +8+15°, днём +18+24°.
13 июля - ветер юго-западный, западный слабый. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +8+14°, днём +21+27°.
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