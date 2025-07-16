По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии антициклона с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области существенных осадков не ожидается. 17 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 16 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура ночью +6+11°, днём +15+20°, местами +21+26°.

17 июля - ветер северо-западный, западный слабый. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +18+23°, на востоке области +13+18°.

18 июля - ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9+14°, на востоке области +4+9°, днём +23+28°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

15-18 июля в Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

14-18 июля в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

***

На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

В конце недели уровни воды выше уровней летне-осенней межени на 18-70 см, на реках Поной и Умба на 100-140 см.

Температура воды за неделю на водных объектах повысилась и на большинстве водных объектов составляет 13,0 -20,0°С, на горных реках 6,8-8,0°С.