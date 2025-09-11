По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления.
Сегодня, 11 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха днём +16+21°.
12 сентября - ветер южный, юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +17+22°.
13 сентября - ветер южный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.
Предупреждение
11-12 сентября на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.
11-12 сентября на севере Кольского района, в Печенгском районе и в г.Апатиты, на востоке Ловозерского района Мурманской области сохранится высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.