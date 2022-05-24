По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. На большей части территории Мурманской области существенных осадков не ожидается, за исключением востока области 24 мая. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +11+17°, на востоке области +5+10°, в ночные часы местами возможны заморозки.

26 мая ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, увеличение количества облачности и понижение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 24 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков, на востоке области местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +11+16°, на востоке области +4+9°.

* * *

На большинстве рек Мурманской области во второй декаде мая прошли пики весеннего половодья. На 23 мая уровни воды понижаются с интенсивностью 2-20 см в сутки, на реках Тумча, Ковдора и Монча отмечается незначительное повышение уровней. На р. Туманная наблюдаются остаточные забереги. На крупных озерах и водохранилищах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, разводья. Толщина льда Серебрянского и Верхне-Туломского водохранилищ 69 см и 25 см соответственно. Озеро Пул-озеро, Иовское и Княжегубское водохранилища очистились ото льда.