По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 сентября наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона в Норвежском море: ожидаются дожди различной интенсивности, местами порывистый юго-западный ветер, в дневные часы воздух прогреется до +14+20°.

15 сентября с прохождением фронтов через Кольский полуостров пройдут дожди, температура воздуха днём составит +12+17°.

Сегодня, 13 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью местами туман, днём на юге небольшой дождь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём 16+21°.

14 сентября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°.

Предупреждение

13-15 сентября на западе Терского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.