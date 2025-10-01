Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.25 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия малоподвижного антициклона. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, в ночные часы в отдельных районах ожидается туман, заморозки до -2°, днём 2 октября усилится юго-западный ветер. Преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°. 3-4 октября температура воздуха в дневные часы существенно не изменится. 

Сегодня, 1 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём +6+11°.

2 октября - ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +6+11°.

3 октября - ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +8+13°.

В настоящее время на водных объектах Мурманской области продолжается период летне-осенней межени, по большинству рек наблюдается спад уровней воды.

30 сентября уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 13-87 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 5-11°C, на горных реках около 5,0°C.

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
