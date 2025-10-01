По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия малоподвижного антициклона. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, в ночные часы в отдельных районах ожидается туман, заморозки до -2°, днём 2 октября усилится юго-западный ветер. Преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°. 3-4 октября температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 1 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём +6+11°.

2 октября - ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +6+11°.

3 октября - ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +8+13°.

***

В настоящее время на водных объектах Мурманской области продолжается период летне-осенней межени, по большинству рек наблюдается спад уровней воды.

30 сентября уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 13-87 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 5-11°C, на горных реках около 5,0°C.