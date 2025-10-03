По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия антициклона. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, усилится юго-западный ветер, ночью в отдельных районах возможны заморозки до -2°. Преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°. 4 октября местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 3 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +7+12°.

4 октября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +6+11°.

5 октября - ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -2°, днём +5+10°.