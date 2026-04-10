По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Сегодня, 10 апреля, в Мурманской области будет ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха днём +5+10°.

Сегодня в Мурманске - ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха днём +6+8°.

11 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, в отдельных районах до -7°, днём +6+11°. Ночью местами гололедица.

11 апреля в областном центре - ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +6+8°. Ночью местами гололедица.