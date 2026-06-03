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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в нашем регионе в ближайшие двое суток ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: по Мурманской области ветер постепенно повернёт к южным румбам, начнётся адвекция тёплой воздушной массы, к западным районам сместится атмосферный фронт. 3-4 июня в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха, 4 июня в отдельных районах пройдёт дождь.

Сегодня, 3 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, днём местами умеренный. Температура воздуха днём +14+19°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без осадков. Ветер южный днём умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.

4 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер южный умеренный, днём местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, на востоке области местами от 0 до +5°, днём +15+20°. 5 июня - ветер юго-западный, днём на севере области восточный умеренный. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +20+25°, на крайнем севере области +15+20°.

4 июня в областном центре ожидается ветер южный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём дождь. Температура воздуха ночью +8+10°, днём +15+17°. 5 июня - ветер ночью юго-западный, днем восточный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь Температура воздуха ночью +9+11°, днём +18+20°.

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На реках Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды ниже максимальных уровней на 7-251 см. Уровни воды понижаются с интенсивностью 1-24 см в сутки. В отдельные дни отмечается рост уровней воды, интенсивностью 1-24 см в сутки, вследствие интенсивных осадков.

Температура воды на большинстве рек равна +5,7-10,0°C, на горных реках около 4,0°C, на водохранилищах 3,6-10,0°C.

 

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