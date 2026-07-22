Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается.

23 июля ожидается смещение системы атмосферных фронтов с района Вологодской области в северном направлении: в нашем регионе пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится.

Сегодня, 22 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18+20°.

Предупреждение

22 и 23 июля 2026 года на западе и в центральной части Кольского МО, на юге Печенгского МО, в районе г. Мурманск ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.