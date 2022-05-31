По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая - 1 июня погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром в Баренцевом море. 31 мая на крайнем севере области температура воздуха будет в пределах +10+15°.

По Мурманской области днём 1 июня пройдёт небольшой дождь, в ночные часы местами возможны заморозки, днём преобладающая температура воздуха +15+21°.

2 июня ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 31 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +15+20°, на крайнем севере +10+15°.