Мурманская область. Арктика (16+)11.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июня наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +17+22°.
12 июня ожидается влияние циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области пройдёт дождь различной интенсивности, местами ожидается порывистый ветер, днём возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +16+21°.
13 июня ожидается небольшое понижение температуры воздуха.
Сегодня, 11 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый переменный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +17+22°.
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