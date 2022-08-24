По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 августа основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове будет антициклон, расположенный на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно сухая погода.

25 августа с районов Карелии на Архангельскую область сместится высокий циклон, который добавит облачности и дождей в наш регион, хотя температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 24 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +15+20°.

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На реках Мурманской области сохраняется спад уровней воды, интенсивностью 1-6 см за сутки. В отдельные дни после выпавших осадков отмечались небольшие повышения уровней воды на реках Лотта, Туманная, Поной (Каневка), Варзуга, Умба, Ена, Тумча, преимущественно по 1-2 см в сутки, на реках Поной (Краснощелье), Чаваньга — 8-10 см в сутки.

23 августа температура воды на реках, озёрах и водохранилищах была равна 13-19°, на горных реках 7-8°.

Предупреждение

По 26 августа в Терском районе Мурманской области и на северо-западе Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности, в районе городов Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.