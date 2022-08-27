По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на севере Европейской части России, в этот день в нашем регионе сохранится тёплая, преимущественно сухая погода.

28 и 29 августа под влиянием циклона, смещающегося с северных районов Норвежского моря на юг Баренцева, погода в нашем регионе будет меняться. 28 августа по Мурманской области пройдёт холодный фронт, в этот день ожидаются дожди, местами грозы, температура воздуха начнёт постепенно понижаться.

29 августа ветер отвернёт к северным румбам и продолжится адвекция холодных воздушных масс, преобладающая температура воздуха в этот день уже составит +8+15 градусов.

Сегодня, 27 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +2+7°, днём +20+25°.

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На реках Мурманской области сохраняется спад уровней воды, интенсивностью 1-3 см за сутки. На реках Туманная, Умба, Ена, после локальных осадков отмечались небольшие повышения уровней воды, по 1-2 см в сутки.

26 августа температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 12-18°, на горных реках 6-7°.

Предупреждение

По 29 августа по Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности, в Терском районе и на северо-западе Кольского района 5-й региональный класс пожарной опасности.