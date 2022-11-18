По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова по-прежнему определяет арктический антициклон, который сместится непосредственно над наш регион. В эти дни немного похолодает. Существенных осадков в этот период не ожидается.

Сегодня, 18 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.