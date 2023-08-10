По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, днём местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается жаркая погода, столбики термометров на большей части нашего региона поднимутся выше отметки +25 градусов, в отдельных районах до +30+32 градусов.

Сегодня, 10 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков, днём местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, на востоке +7+12°, днём +23+28°, местами +30+32°.

Предупреждение об опасном явлении

По 10 августа в дневные часы по Мурманской области и в Мурманске ожидается сильная жара при температуре воздуха +30+32°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

10-11 августа в Кольском, Печенгском, Ловозерском районах Мурманской области и в районе городов: Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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В течение прошедшей недели на территории Мурманской области отмечались ливневые осадки различной интенсивности, вследствие чего, на общем фоне спада уровней воды, 2-3 и 5-7 августа на реках Ура, Шовна, Лотта, Кица, Умба, Ёна и Тумча отмечалось повышение уровней воды интенсивностью 2-28 см в сутки.

В целом за неделю уровни воды повысились на 1-28 см, на реках Кица, Туманная, Поной, Чаваньга, Варзуга и Тумча - понизились на 1-15 см. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 3-47 см.

На 8 августа температура воды на реках была равна 14-20°С, на горных реках 8-9°С, на озёрах и водохранилищах – 10-19°С.