По Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 февраля и ночью 8 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит: 7 февраля -17-22°, при прояснениях -23-28° в течение суток, ночью 8 февраля -22-27°, при прояснениях -28-33°.

Днём 8 февраля, начиная с востока области, ожидается увеличение количества облачности, местами снег, температура воздуха -19-24°, на востоке области -13-18°.

Сегодня, 7 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реке Лотта (пор. Ловнакоски) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 5 февраля равна 30-77 см, что, в основном, меньше нормы на 1-13 см, на реках Варзуга и Лотта больше нормы на 9-13 см. Толщина льда, в основном, больше толщины льда прошлого года на 3-24 см.